اليماني لمصراوي: القرعة منحت الأهلي شرف افتتاح البطولة ومهمة الأندية العربية صعبة

كتبت- نهى خورشيد:

أحمد اليماني المحلل الرياضي الشهير، علي مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، موضحاً أيضاً موقف الأندية العربية من المونديال.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي:"أن قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت اليوم بمدينة ميامي الأمريكية جاءت صعبة نسبياً على الفرق العربية، خاصة في ظل وجود أندية عالمية كبرى ضمن المجموعات".

وأضاف"مجموعة النادي الأهلي يمكن وصفها بالصعبة نسبياً، حيث تضم فرقاً قوية مثل إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وجميعها فرق أعلى تصنيفاً من الأحمر ولديها خبرات واسعة".

وتابع حديثه:"ومع ذلك، يمتلك الأهلي ذكرى جيدة أمام بالميراس تحديداً، بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية على حسابهم، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة معنوية".

وواصل:"على الرغم من قوة المنافسين، القرعة أوقعت الأهلي مع فرق يمكنه تحقيق نتائج إيجابية أمامها إذا استعد جيداً، وجوده في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام إنتر ميامي يُعد فرصة ذهبية للدعاية للنادي عالمياً، وهو أمر يستحقه الأحمر بصفته أحد أعظم الأندية في إفريقيا".

وأشار اليماني:"يمكننا القول إن القرعة أنصفت الأهلي بمنحه شرف افتتاح أول نسخة من كأس العالم للأندية بهذا الشكل الجديد، المشاركة في هذه المباراة التاريخية تمنح النادي فرصة لصناعة فصل جديد في تاريخه المميز".

وعن مجموعات الأنديةالعربية قال:"وقوع الوداد والعين في مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي يجعل المهمة صعبة للغاية".

وأضاف:" الأفضلية الواضحة في هذه المجموعة ستكون للسيتي ويوفنتوس، نظراً لتفوقهما الفني الكبير، ومع ذلك، هناك أمل أن يتمكن أحد الفريقين العربيين من تحقيق الفوز في المواجهة المباشرة بينهما وحصد ثلاث نقاط، وربما اقتناص نقطة إيجابية من الفرق الكبرى، لكن فرص التأهل تظل ضعيفة للغاية".

وأكمل:"وجود فريقين عربيين في المجموعة واحدة يتيح فرصة ضئيلة لأحدهما للصعود، لكنه في الوقت نفسه يعكس حجم التحدي الكبير الذي يواجهما أمام منافسين من الطراز الأول".

وعن مجموعة الهلال :" الزعيم وقع في مجموعة تضم ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، بخلاف الملكي الذي يعد المرشح الأبرز للتأهل".

وتابع:" المباراتين أمام باتشوكا وريد بول في متناول الهلال، بالنظر إلى خبراته الكبيرة وكونه بطل آسيا وأكبر الأندية السعودية، فهو يمتلك فرصة حقيقية للتأهل إلى الدور الثاني".

وأوضح اليماني:"مجموعة الترجي صعبة نسبياً، حيث تضم فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي، الأفضلية تبدو لصالح الثنائي الإنجليزي والبرازيلي، بالنظر إلى قوتهما الفنية وتاريخهما في البطولات العالمية".

وأتم:"ومع ذلك، يمتلك الترجي فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كلوب ليون، الذي يُعتبر الفريق الأضعف في المجموعة، فإذا تمكن من حصد ثلاث نقاط أمامه، فقد تكون لديه فرصة ضئيلة للتأهل، خاصة إذا استطاع اقتناص نقطة أو أكثر من فلامنجو".

أقرأ أيضاً:

تفاصيل بلع ناشيء غزل المحلة لسانه في مباراة ضد القناة