لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

2 0
21:45

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق في كأس العالم للأندية: "المارد الأحمر يتعمله مليون حساب"

01:00 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد لاعب الأهلي السابق
  • عرض 25 صورة
    محمد شادي المشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد المشرف على ملف الكرة النسائية في النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد وأشرقت لاعبة السكة الحديد ومسؤولو ناديها
  • عرض 25 صورة
    محمد رشوان وشادي محمد
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد قائد فريق النادي الأهلي السابق
  • عرض 25 صورة
    شادي محمد
  • عرض 25 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 25 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 25 صورة
    قرعة كأس العالم للأندية
  • عرض 25 صورة
    لاعبو الأهلي يتابعون قرعة كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 25 صورة
    لاعبي النادي الأهلي 1
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    المدير الفني للنادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف شادى محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مجموعة النادي الأهلي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يمثل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، وانا مع مدرسة أن بطولة كأس العالم للأندية تكريم للمشوار الأفريقي الذي قدمه الفريق في الموسم".

وأضاف: "اسم النادي الأهلي وتاريخه، يجعل الجميع لديهم الرغبة في تقديم الأفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية والرغبة في الظهور بأفضل صورة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك طمع للوصول لأفضل شئ ممكن في البطولة، ولكن لا بد أن نعرف أن البطولة بها مستويات مختلفة وكرة قدم مختلف أيضاً والأهلي لديه القدرة على مجاراة كل هذه الفرق".

وواصل: "ومجموعة الأهلي متوازنة إلى حد كبير، خاصة في ظل تواجد أسماء وفرق كبيرة في البطولة، الفريق ابتعد عنها في دور المجموعات".

وأكمل: "ومواجهة الأهلي للأندية الأوروبية الكبيرة، تعد ميزة كبيرة وتمنح المباريات متابعة جماهيرية بشكل أكبر والأهلي لا يعرف المستحيل".

واختتم محمد تصريحاته: "الأهلي اسم كبير في عالم كرة القدم، يتعمله مليون حساب من كافة الأندية، الأهلي دائماً يستطيع تخطي كل الصعوبات".

أقرأ أيضاً:
تفاصيل بلع ناشيء غزل المحلة لسانه في مباراة ضد القناة

النادي الأهلي كأس العالم للأندية شادي محمد الاهلي في كاس العالم للانديه 2025 قرعة كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليماني لمصراوي: القرعة منحت الأهلي شرف افتتاح البطولة ومهمة الأندية العربية صعبة

إعلان

إعلان