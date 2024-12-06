نجم الأهلي السابق في كأس العالم للأندية: "المارد الأحمر يتعمله مليون حساب"

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أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

كشف شادى محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مجموعة النادي الأهلي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يمثل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، وانا مع مدرسة أن بطولة كأس العالم للأندية تكريم للمشوار الأفريقي الذي قدمه الفريق في الموسم".

وأضاف: "اسم النادي الأهلي وتاريخه، يجعل الجميع لديهم الرغبة في تقديم الأفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية والرغبة في الظهور بأفضل صورة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك طمع للوصول لأفضل شئ ممكن في البطولة، ولكن لا بد أن نعرف أن البطولة بها مستويات مختلفة وكرة قدم مختلف أيضاً والأهلي لديه القدرة على مجاراة كل هذه الفرق".

وواصل: "ومجموعة الأهلي متوازنة إلى حد كبير، خاصة في ظل تواجد أسماء وفرق كبيرة في البطولة، الفريق ابتعد عنها في دور المجموعات".

وأكمل: "ومواجهة الأهلي للأندية الأوروبية الكبيرة، تعد ميزة كبيرة وتمنح المباريات متابعة جماهيرية بشكل أكبر والأهلي لا يعرف المستحيل".

واختتم محمد تصريحاته: "الأهلي اسم كبير في عالم كرة القدم، يتعمله مليون حساب من كافة الأندية، الأهلي دائماً يستطيع تخطي كل الصعوبات".

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