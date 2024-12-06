أحمد أبو مسلم لمصراوي: خبرات لاعبي الأهلي تمكنهم من الصعود إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، على قدرة المارد الأحمر، في تخطي دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025، أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجموعة الأهلي متوازنة وفي المتناول، بورتو وبالميراس فرق جيدة".

وأضاف: "قدرات وخبرات لاعبي الأهلي، تمكنهم من الصعود إلى الدور الثاني من البطولة".

واختتم أبو مسلم تصريحاته: "بطولة كأس العالم للأندية، هي نسخة مصغرة من كأس العالم للمنتخبات، وتمنح حافز أكبر لتقديم أفضل ما لديهم، خاصة في ظل مشاركة أقوى أندية العالم في البطولة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريق.

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