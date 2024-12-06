الهداف والقائد.. غيابات مؤثرة للزمالك في رحلة نيجيريا

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كتب- محمد خيري:

تتوجه بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك إلى نيجيريا صباح اليوم الجمعة، لمواجهة إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك، وإنيمبا النيجيري، في سادسة مساء الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لبظولة كأس الكونفدرالية الأفريقي.

ويعاني الفريق الأبيض من غيابات عديدة، خلال هذه المباراة، لأسباب مختلفة، سواء الإيقاف أو الإصابة.

غياب القائد والهداف

ويأتي في صدارة غيابات الزمالك، عن مواجهة إنيمبا، الثنائي ناصر منسي هداف الفريق ومحمود عبدالرازق شيكابالا القائد، في ظل إيقافهما ثلاث مباريات بقرار من الاتحاد الأفريقي، لما بدر منهم في مباراة السوبر الأفريقي.

كما يستمر غياب أحمد حمدي الذي مازال يخوض فترة تأهيل من إصابة الصليبي، وكذلك الحارس محمد صبحي للإصابة، وناصر ماهر لم يتأكد موقفه خاصة وأنه يخوض تدريبات تأهيلية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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