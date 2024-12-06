"منسي يتصدر وثنائي الأهلي يلاحقان".. ترتيب هدافي الدوري المصري

"دي عقلية أي مشجع".. تعليق مفاجئ من ميدو على إمكانية تشجيعه للأهلي

كتب- محمد خيري:

انتهت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الأيام الماضية، وظهرت ملامح هدافي المسابقة.

وخاض جميع الفرق نفس عدد المباريات 4، حيث يتصدر فريق المصري البورسعيدي برصيد 10 نقاط، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 9 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

هدافي الدوري المصري الممتاز

وعلى مستوى الهدافين، يتصدر ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك، الترتيب برصيد أربع أهداف، ويتواجد ثنائي الأهلي في القائمة حسين الشحات ووسام أبو علي.

وينشر موقع مصراوي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مرور 4 جولات:

1- ناصر منسي لاعب الزمالك: 4 أهداف

2- محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا: 3 أهداف

3- علي فوزي لاعب إنبي: 3 أهداف

4- حسين الشحات لاعب الأهلي هدفان

5- طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي: هدفان

6- وسام أبوعلي لاعب الأهلي: هدفان

7- أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز: هدفان

8- صديق أوجولا لاعب بيراميدز: هدفان

7- محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي: هدفان

8- محمد علي حمودة لاعب غزل المحلة: هدفان

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