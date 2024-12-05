الحساب الرسمي للأهلي يحتفي بظهور شعار الفريق في قرعة كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك، بظهور شعار الفريق في قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يشارك فيها الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على "فيس بوك"، صورة لعرض شعار الأهلي في القرعة، علق عليها: "اسم الأهلي مالي الكون".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

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