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لاعبو الأهلي يتابعون قرعة كأس العالم للأندية 2025 (صورة)

09:07 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    كأس العالم للأندية
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    كأس العالم للأندية 2025
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    خالد مرتجي مع ناصر الخليفي
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    مرتجي مع أساطير الكرة
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    خالد مرتجي خلال المشاركة في حفل عشاء فيفا
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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كتب- نهى خورشيد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة من متابعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لقرعة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر بالصورة الخماسي، عمرو السولية، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر،وسام أبو علي وكريم الدبيس والتي نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بتعليق:"متابعة أبطال أفريقيا لمراسم قرعة مونديال الأندية".

ويمثل قارة أفريقيا في بطولة العالم للأندية أربعة أندية: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ما يعكس قوة الكرة الأفريقية

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