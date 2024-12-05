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كتب- نهى خورشيد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة من متابعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لقرعة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر بالصورة الخماسي، عمرو السولية، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر،وسام أبو علي وكريم الدبيس والتي نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بتعليق:"متابعة أبطال أفريقيا لمراسم قرعة مونديال الأندية".

ويمثل قارة أفريقيا في بطولة العالم للأندية أربعة أندية: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ما يعكس قوة الكرة الأفريقية

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