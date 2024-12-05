لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

نابولي

الدوري السعودي

الوحدة

2 3
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025

07:55 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي وإنفانتينو
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي مع إينفانتينو
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي مع ناصر الخليفي
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي والشناوي
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي خلال المشاركة في حفل عشاء فيفا
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي،عن فخره وسعادته بتمثيل القلعة الحمراء في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها اليوم مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مرتجي: “فخور بتمثيل سفير مصر في المحافل الدولية بمراسم مونديال الأندية، وتواجدنا بجوار أعظم أندية العالم يعزز مكانة الأهلي الدولية والكرة المصرية".

وأضاف:" مشاركتنا في كأس العالم للأندية شرفًا كبيرًا، خاصة في ظل تواجد أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وأتمنى أن تكون القرعة مرضية لجماهيرنا المتعطشة للتتويج بالبطولات الكبيرة".

وتابع أمين الصندوق:"شاركنا في البطولة 9 مرات من قبل، لكن هذه النسخة تختلف تمامًا من حيث التنافسية، ونأمل أن نكون في مجموعة تحقق طموحاتنا".

وأشار:" استضافة الولايات المتحدة للبطولة بجانب إشراف الفيفا عليها، يعكس أهمية الحدث وأثق في أن النسخة ستكون على أعلى مستوى تنظيمي وفني".

واختتم مرتجي حديثه مؤكدًا "جماهير الأهلي هي من صنعت اسم النادي، وهي الداعم الأساسي له في كل المواقف، نعمل جميعًا من أجلهم وبشغف لتحقيق أحلامهم، فهم يستحقون كل الجهد لإسعادهم".

قرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. قرعة كأس العالم للأندية 2025

"بعد ارتباط اسمه بالأهلي".. من هو كوامي بوكو المرشح للانضمام إلى المارد الأحمر؟

قرعة كأس العالم للأندية2025 خالد مرتجي الأهلي أخبار الأهلي اليوم مجموعه الاهلي في كاس العالم للانديه قرعة كأس العالم للاندية 2025 الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر