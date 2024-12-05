أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025

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كتب- نهى خورشيد:

أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي،عن فخره وسعادته بتمثيل القلعة الحمراء في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها اليوم مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مرتجي: “فخور بتمثيل سفير مصر في المحافل الدولية بمراسم مونديال الأندية، وتواجدنا بجوار أعظم أندية العالم يعزز مكانة الأهلي الدولية والكرة المصرية".

وأضاف:" مشاركتنا في كأس العالم للأندية شرفًا كبيرًا، خاصة في ظل تواجد أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وأتمنى أن تكون القرعة مرضية لجماهيرنا المتعطشة للتتويج بالبطولات الكبيرة".

وتابع أمين الصندوق:"شاركنا في البطولة 9 مرات من قبل، لكن هذه النسخة تختلف تمامًا من حيث التنافسية، ونأمل أن نكون في مجموعة تحقق طموحاتنا".

وأشار:" استضافة الولايات المتحدة للبطولة بجانب إشراف الفيفا عليها، يعكس أهمية الحدث وأثق في أن النسخة ستكون على أعلى مستوى تنظيمي وفني".

واختتم مرتجي حديثه مؤكدًا "جماهير الأهلي هي من صنعت اسم النادي، وهي الداعم الأساسي له في كل المواقف، نعمل جميعًا من أجلهم وبشغف لتحقيق أحلامهم، فهم يستحقون كل الجهد لإسعادهم".

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