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رئيس نادي البنك الأهلي يحفز اللاعبين بعد أدائهم القتالي الأخير أمام الأهلي

06:51 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    رئيس نادي البنك الأهلي يحفز اللاعبين بعد أدائهم القتالي الأخير أمام الأهلي (2)
  • عرض 3 صورة
    رئيس نادي البنك الأهلي يحفز اللاعبين بعد أدائهم القتالي الأخير أمام الأهلي (3)
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كتبت - نهى خورشيد

عقد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم، قبيل انطلاق المران الجماعي، وذلك لدعمهم وتحفيزهم على مواصلة الأداء المميز.

وأعرب نصار عن تقديره للأداء المميز الذي قدمه لاعبو البنك خلال المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي، مشيدًا بالروح القتالية العالية التي ظهروا بها، بالإضافة إلى الإدارة الاحترافية للجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى في التعامل مع متغيرات المباراة.

وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بطل إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وخلال الاجتماع، حث رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني على مواصلة بذل الجهد والعمل الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات المقبلة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الروح العالية والانضباط لضمان تحقيق أهداف النادي هذا الموسم.

اللواء أشرف نصار نادي البنك الأهلي الأهلي
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