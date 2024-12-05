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تفاصيل بلع ناشيء غزل المحلة لسانه في مباراة ضد القناة

06:49 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة (2)
  • عرض 3 صورة
    إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة (3)
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أصدر نادي غزل المحلة بيانًا حول تعرض ناشيء فريق كرة القدم مواليد 2005 لبلع لسانه.

وجاء في بيان غزل المحلة: "يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005 والذي تعرض اليوم لبلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة".

واختتم البيان: "لكن بحمد الله وفضله تمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه".

إسلام معوض غزل المحلة ناشيء غزل المحلة لاعب يبلع لسانة
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