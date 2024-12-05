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أصدر نادي غزل المحلة بيانًا حول تعرض ناشيء فريق كرة القدم مواليد 2005 لبلع لسانه.

وجاء في بيان غزل المحلة: "يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005 والذي تعرض اليوم لبلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة".

واختتم البيان: "لكن بحمد الله وفضله تمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه".