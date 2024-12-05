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"بعد ارتباط اسمه بالأهلي".. من هو كوامي بوكو المرشح للانضمام إلى المارد الأحمر؟

06:43 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الغاني كوامي بوكو
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    الغاني كوامي بوكو المشرح للانضمام للأهلي
  • عرض 10 صورة
    كوامي بوكو المرشح للأهلي
  • عرض 10 صورة
    كوامي بوكو لاعب بيتربورو الإنجليزي
  • عرض 10 صورة
    كوامي بوكو
  • عرض 10 صورة
    اللاعب الغاني كوامي بوكو
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    الغاني كوامو بوكو
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    شعار النادي الأهلي
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    شعار الأهلي 2024
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كتب - يوسف محمد:

ارتبط اسم الغاني كوامي بوكو لاعب فريق بيتربور يونايتد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الصيفية الحالية.

وكشف العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الحالية، عن وجود اهتمام من قبل النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ كوامي بوكو من العمر 23 عاماً، فهو من مواليد 11 أغسطس 2001.

وبدأ بوكو مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي كراي واندررز الإنجليزي، الذي انتقل منه إلى صفوف فريق رثينج الإنجليزي في فبراير 2019.

وفي يوليو 2019 انتقل بوكو من صفوف نادي رثينج إلى فريق كولشيستر يونايتد والذي استمر في صفوفه لمدة عامين، قبل الانضمام إلى بيتربورو في أغسطس 2021.

وتصل القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ 23 عاماً، إلى مليون 1 و50 ألف يورو.

وشارك بوكو رفقة الفريق الإنجليزي هذا الموسم، في 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك بوكو رفقة بيتربورو في 135 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 28 مباراة وتقديم 30 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، في مباراة دولية وحيدة في مارس 2021، في مباراة المنتخب الغاني أمام ساو تومي والتي انتهت لصالح غانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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