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"لعيب كورة ودبلوع صنايع".. المستكاوي يقترح تسميه محور باسم محمد صلاح وعددًا من الجمهور يعترض.. ما ال

06:35 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    حسام حسن وعائلته مع محمد صلاح
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    محمد صلاح يقضي عطلته مع عائلته
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    محمد صلاح وعائلته
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    محمد صلاح وعائلته
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح وزوجته
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    زوجة محمد صلاح ونجبته مكة
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    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتها كيان1
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    محمد صلاح وزوجته ماجي صادق
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    زوجة محمد صلاح
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    زوجة محمد صلاح
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    محمد صلاح وزوجته
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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علق الناقد الرياضي الكبير، حسن المستكاوي، ردًا على اعتراض بعض من متابعيه على اقتراحه بتسمية محور باسم النجم المصري محمد صلاح، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي منشور كتب حسن المستكاوي: "محور محمد صلاح"، ليرد أحد المتابعين مستنكرًا: " لعيب كورة دبلوم صنايع هتسمي محور على اسمه"، وعلق متابع آخر: "وفين حسن شحاته ومش هقول باقي الأساطير اللي رفعوا علم مصر"،

عقب المستكاوي على رد المتابع بمنشور آخر، كتب فيه: " دبلوم صنايع وكافح واختار قيمة النجاح وراهن علي تلك القيمة كي يصبح شهيرا وثريا وهو مثقف يقرأ في زمن لايقرأ فيه أحد ويجيد الإنجليزية والإيطالية ويعشقه ملايين المصريين والعرب والأجانب وهو نموذج وقدوة للأطفال والشباب لأنه بالنسبة لهم بطلا وأيقونة ورغم دبلوم الصنايع تجده محترما وعادلا في تفكيره ربما أفضل من ناس درست واتعلمت في جامعات أمريكية أو إنجليزية شهيرة".

وتابع:" ولايضيره أنه كان فقيرا وبسيطا ومن قرية صغيرة وهو إنسان وطني محب لبلده فخور بعلمها وبعلمائها ورجل خير يساعد المحتاجين ولايستخدم ذلك ولايعلنه وهو أيضا مثل غيره في كل المجتمعات الغربية المستنيرة المثقفة بمفهوم الثقافة الواسع يعامل كبطل رياضي شأن آلاف الأبطال الرياضيين الذين يراهم البعض يفكرون بعضلاتهم واسبرطييين في نظر الأثينيين".

واختتم:" مع كل التقدير والثناء علي العلماء والمتعلمين والأطباء والمهندسين ورواد الفضاء. والموهوبين كل في مجاله".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا في 14 مباراة لعبها حتى الآن، كما صنع 8 آخرين.

محمد صلاح ترتيب محمد صلاح في هدافين الدوري الإنجليزي ليفربول حسن المستكاوي الدوري الإنجليزي الممتاز
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