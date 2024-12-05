التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

علق الإعلامي أحمد شوبير على وجود النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية رفقة الأندية العالمية.

وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع التغريدات "تويتر": "شعورك إيه كأهلاوى، وانت قاعد مستني قرعة كاس العالم للأندية ومعاك ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وكل عظماء أندية العالم".

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية 2025 تجرى في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.