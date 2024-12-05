شعورك إيه؟.. تعليق أحمد شوبير على وجود الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025
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علق الإعلامي أحمد شوبير على وجود النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية رفقة الأندية العالمية.
وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع التغريدات "تويتر": "شعورك إيه كأهلاوى، وانت قاعد مستني قرعة كاس العالم للأندية ومعاك ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وكل عظماء أندية العالم".
يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية 2025 تجرى في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
شعورك ايه كاأهلاوى وانت قاعد مستني قرعة كاس العالم للانديه ومعاك ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وكل عظماء أندية العالم— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) December 5, 2024
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