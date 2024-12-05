لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

نابولي

الدوري السعودي

الوحدة

2 3
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

شعورك إيه؟.. تعليق أحمد شوبير على وجود الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

06:05 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 5 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 5 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 5 صورة
    أحمد شوبير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق الإعلامي أحمد شوبير على وجود النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية رفقة الأندية العالمية.

وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع التغريدات "تويتر": "شعورك إيه كأهلاوى، وانت قاعد مستني قرعة كاس العالم للأندية ومعاك ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وكل عظماء أندية العالم".

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية 2025 تجرى في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 بتوقيت مصر الأهلي مان سيتي ريال مدريد بايرن ميونخ أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)