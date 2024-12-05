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حقيقة إيقاف طاقم حكام الزمالك بسبب إعلان عسل نحل.. مصدر يجيب

05:58 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    الحكم محمود بسيوني
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    الحكم محمود بسيوني 2
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    الزمالك وغزل المحلة
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (1)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (3)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (4)
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كتب- مراسل مصراوي:

تداولت بعض الموقع والصحف أنباًء حول إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة، وذلك بسبب ظهورهم في إعلان لشركة عسل نحل.

أكد مصدر مطلع باتحاد الكرة لمصراوي، أنه لم يتم إيقاف طاقم الحكام، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

يذكر أن مباراة غزل المحلة والزمالك أداره طاقم تحكيم مكون من؛ الحكم محمود بسيوني كحكم ساحة، ويعاونه كلا من سمير جمال وخالد حسين، أحمد ناجي حكماً رابعاً، وعلى الفار الثنائي محمد الشناوي ويعاونه محمود أبو الرجال.

يذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل.

طاقم حكام الزمالك وغزل المحلة الحكم محمود بسيوني اتحاد الكرة الدوري المصري الممتاز
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