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كتب- مراسل مصراوي:

تداولت بعض الموقع والصحف أنباًء حول إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة، وذلك بسبب ظهورهم في إعلان لشركة عسل نحل.

أكد مصدر مطلع باتحاد الكرة لمصراوي، أنه لم يتم إيقاف طاقم الحكام، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

يذكر أن مباراة غزل المحلة والزمالك أداره طاقم تحكيم مكون من؛ الحكم محمود بسيوني كحكم ساحة، ويعاونه كلا من سمير جمال وخالد حسين، أحمد ناجي حكماً رابعاً، وعلى الفار الثنائي محمد الشناوي ويعاونه محمود أبو الرجال.

يذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل.