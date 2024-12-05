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بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.. هل يشارك وسام أبو علي في مباراة أورلاندو؟

05:29 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    الشيف محمد فرحات الذي سافر مع بعثة الأهلي
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    حسين الشحات ولاعبي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي 1
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    بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي 1
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    لاعبي الأهلي
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كتب- مراسل مصراوي:

ظهر لاعب الأهلي، الفلسطيني وسام أبو علي في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم.

كان وسام أبو علي مصابًا في مشط القدم أثناء مشاركته في مباراة مع منتخب بلاده فلسطين، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن ظهور وسام أبوعلي تدريبات الأهلي بجنوب إفريقيا، لا تؤكد مشاركته في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا.

ولفت، إلى أن قرار المشاركة في المباراة يحسمه المدير الفني للفريق، مارسيل كولر.

يذكر أن الأهلي سيواجه أورلاندو بايرتس في مباراة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 7 ديسمبر.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسام أبو علي الأهلي اليوم موعد مباراة الأهلي وأولاندو دوري أبطال إفريقيا أخبار الأهلي
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