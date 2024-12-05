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أول ظهور لوسام أبو علي وأشرف داري في التدريبات الجماعية للأهلي (صور)

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كتب- مراسل مصراوي:

ظهر لاعب الأهلي، الفلسطيني وسام أبو علي في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم.

كان وسام أبو علي مصابًا في مشط القدم أثناء مشاركته في مباراة مع منتخب بلاده فلسطين، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن ظهور وسام أبوعلي تدريبات الأهلي بجنوب إفريقيا، لا تؤكد مشاركته في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا.

ولفت، إلى أن قرار المشاركة في المباراة يحسمه المدير الفني للفريق، مارسيل كولر.

يذكر أن الأهلي سيواجه أورلاندو بايرتس في مباراة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 7 ديسمبر.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.