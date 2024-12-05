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تلقى مأمور مركز شرطة أوسيم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات 3 مصابين إثر حادث سير بدائرة المركز.

وأثبتت التحريات الأولية أن لاعب الكرة معروف هو صاحب واقعة الاصطدم التي أطاحت بثلاث أشخاص على الأرض بسيارته، محدثًا إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اسم رجب عمران مهاجم فريق طلائع الجيش، في واقعة الحادث، وأنه هو صاحب الواقعة.

وفي المقابل كشف علاء السعدني، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن اللاعب كان يسير بسيارته الطريق، وكان هناك تروسيكل محمل بالأنابيب متوقف ويشغل حارة من حارتي الطريق، وظهر فجاة موتوسيكل بالحارة التي يستقلها اللاعب.

وعندما حاول تفاديه اصطدم بتروسيكل فسقطت منه أنبوبة على احد الجالسين على جانبي الطريق، ولم تحدث أي أضرار وخرجوا من المستشفى وخلال ساعات سيتم التصالح.

من هو رجب عمران؟

ويعد رجب عمران من مواليد 1 فبراير 1994، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويلعب في مركز الوسط، وبدأ مشواره الكروي في نادي جمهورية شبين، عام 2016.

انتقل من جمهورية شبين إلى فريق مصر للمقاصة موسم 2017، واستمر معهم لمدة موسمين، بعدها رحل لفريق وادي دجلة عام 2019.

لم يستمر رجب عمران كثيرا مع فريق وادي دجلة، وعاد لنادي السابق المقاصة بعدها بموسم واحد فقط، وبعدها رحل لفريق سيراميكا كليوباترا، ومنه إلى طلائع الجيش.

في عام 2022، كانت المحطة الأهم لرجب عمران بعدما انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، ولعب معهم 19 مباراة، وأحرز هدف وحيد.

عاد رجب عمران لنادي سيراميكا الذي استغنى عنه مجانا لينتقل إلى الاتحاد السكندري في فترة قصيرة، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش مطلع الموسم الحالي.

شارك رجب عمران طوال مسيرته في 94 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مع مختلف الفرق، وأحرز 9 أهداف فقط.