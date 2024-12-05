أول ظهور لوسام أبو علي وأشرف داري في التدريبات الجماعية للأهلي (صور)
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كتبت-هند عواد:
ظهر الفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري، في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة.
وتعرض وسام أبو علي للإصابة، قبل أسبوعين، خلال وجوده مع منتخب بلاده، فيما أصيب أشرف داري خلال وجوده مع الأهلي.
وخاض الأهلي مرانه الأول في جنوب أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة قرابة نصف ساعة، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
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