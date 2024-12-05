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أول ظهور لوسام أبو علي وأشرف داري في التدريبات الجماعية للأهلي (صور)

04:52 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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كتبت-هند عواد:

ظهر الفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري، في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة، قبل أسبوعين، خلال وجوده مع منتخب بلاده، فيما أصيب أشرف داري خلال وجوده مع الأهلي.

وخاض الأهلي مرانه الأول في جنوب أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة قرابة نصف ساعة، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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التدريبات الجماعية للأهلي وسام أبو علي أشرف داري
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