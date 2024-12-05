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أول تعليق من رجب عمران على أنباء هروبه بعد حادث سيارته

04:26 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتب- مراسل مصراوي:

تداولت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هروب لاعب طلائع الجيش رجب عمران، بعد تورطه في حادث دهس بسيارته.

تواصل مصراوي مع عمران وأوضح، أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، وكل ما حدث أنه حاول تفادي دراجة بخارية ظهرت فجأة بالطريق فاصطدم بـ "تروسيكل" محمل بالأنابيب.

وقال عمران، إنه لا توجد أي إصابات، والأمور في طريقها مع التصالح مع أطراف الواقعة.

يذكر أن رجب عمران لعب في أندية، وادي دجلة ومصر المقاصة وجمهورية شبين، وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

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رجب عمران طلائع الجيش حادث رجب عمران المصري وادي دجلة
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