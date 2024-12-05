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حاول تفاديه فاصطدم بتروسيكل.. مصدر يكشف تفاصيل حادث سيارة لاعب طلائع الجيش

04:19 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
  • عرض 7 صورة
    رجب عمران
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كتب- مراسل مصراوي:

كشف علاء السعدني، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعب الفريق، رجب عمران، اليوم.

قال السعدني في تصريحات خاصة لمصراوي:"إن رجب عمران كان يسير بسيارته الطريق، وكان هناك تروسيكل محمل بالأنابيب متوقف ويشغل حارة من حارتي الطريق، وظهر فجاة موتوسيكل بالحارة التي يستقلها اللاعب، وعندما حاول تفاديه اصطدم بتروسيكل فسقطت منه أنبوبة على احد الجالسين على جانبي الطريق، ولم تحدث أي أضرار وخرجوا من المستشفى وخلال ساعات سيتم التصالح".

وأضاف: "لا يوجد دهس ولم يصدم رجب أحد بسيارته والأمور بسيطة".

يذكر أن رجب عمران لعب لعدة أندية أخرى قبل انضمامه إلى طلائع الجيش، وهي؛ مصر المقاصة ووادي دجلة وجمهورية شبين

رجب عمران حادث سيارة رجب عمران طلائع الجيش
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