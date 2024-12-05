"المنافس يستغل الثالثة ظهرا".. مدرب الأهلي يكشف صعوبات مواجهة أورلاندو

كتب- مصراوي:

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على صعوبة مواجهة فريق أورلاندو بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المدرب خلال تصريحات للمركز الإعلامي للأحمر، أن فريق أورلاندو من الفرق القوية، ويسعى لاستغلال إقامة المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره في تحقيق نتيجة إيجابية، هذا فضلا عن إقامتها في الثالثة ظهرا وسط أجواء مناخية حارة، وكلها أمور تزيد من صعوبة المباراة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وسبق لهم اللعب وسط هذه الأجواء، ومن ثم يمتلكون الإرادة اللازمة لمواجهة مثل هذه الأمور.

وأتم إن الجهاز الفني شاهد عدة تسجيلات لفريق أورلاندو وتعرف على طريقة اللعب وأبرز اللاعبين الموجودين بين صفوفه؛ وذلك من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته، وسوف يتم شرح هذه الأمور خلال المحاضرات الفنية التي سوف يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الواحدة من صباح اليوم الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في العاصمة الكينية نيروبي.

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