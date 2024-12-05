"بطء الأداء".. تفاصيل زيارة أبوريدة للخطيب في الأهلي بحضور حسن حمدي

كتب- مصراوي:

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي، بمقر الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم، المهندس هاني أبو ريدة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة في دورته الجديدة.

جاءت زيارة أبو ريدة في إطار الأجواء الودية للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب الذي تعرض لوعكة مفاجئة ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، وهو ذات السبب الذي تواجد من أجله حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.

أثناء الجلسة تطرق الحوار إلى خطة أبوريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية.. وفي مقدمتها نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد ، وتطوير اللوائح.

كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.

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