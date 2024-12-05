لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

نابولي

الدوري السعودي

الوحدة

- -
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"بطء الأداء".. تفاصيل زيارة أبوريدة للخطيب في الأهلي بحضور حسن حمدي

03:45 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زيارة أبو ريدة للخطيب
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة والخطيب وحسن حمدي
  • عرض 5 صورة
    محمود الخطيب وهاني أبو ريدة
  • عرض 5 صورة
    الخطيب وأبو ريدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي، بمقر الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم، المهندس هاني أبو ريدة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة في دورته الجديدة.

جاءت زيارة أبو ريدة في إطار الأجواء الودية للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب الذي تعرض لوعكة مفاجئة ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، وهو ذات السبب الذي تواجد من أجله حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.

أثناء الجلسة تطرق الحوار إلى خطة أبوريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية.. وفي مقدمتها نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد ، وتطوير اللوائح.

كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.

اقرأ أيضا:

"زملكاوي ولا أهلاوي".. محمد بركات يعترف (فيديو)

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الأهلي محمود الخطيب المهندس هاني أبو ريدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)