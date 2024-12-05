بقرار من بيبو.. غلق استاد مختار التتش لهذا السبب

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كتب- مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، غلق استاد مختار التتش لمدة أسبوعين، بشكل مبدئي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن غلق الملعب جاء بسبب أعمال الصيانة السنوية الدورية وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف المصدر، أن قرار غلق استاد مختار التتش تأجل أكثر من مرة بسبب إرتباطات الفريق، وجرت مشاورات في الفترة الماضية مع مارسيل كولر المدير الفني وتم الاستقرار على اختيار التوقيت المناسب لإجراء عملية الصيانة".

وأوضح المصدر، أن فريق الكرة يتواجد حاليا في جنوب أفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها بعد غد السبت وسيعود فجر الأحد وسيخوض تدريبين فقط الأثنين والثلاثاء ثم يغادر إلى الدوحة يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة الانتركونتننتال التي ستقام هناك خلال الفترة من 11-18 ديسمبر وبالتالي فهي فرصة مناسبة للقيام بأعمال الصيانة.

وتابع أن الشركة التي ستقام بأعمال الصيانة طلبت وقت يصل إلى شهر ولكن بشكل مبدئي سيتم العمل على إنهائه في غضون أسبوعين ولكن قد يزيد الوقت مما يجعل الفريق يتدرب في ملاعب الناشئين بمدينة نصر.

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