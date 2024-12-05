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بقرار من بيبو.. غلق استاد مختار التتش لهذا السبب

02:06 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    كريم نيدفيد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 24 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 24 صورة
    محمد الشناوي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 24 صورة
    محمد هاني من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 24 صورة
    عمر الساعي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    عمرو السولية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 24 صورة
    خالد عبدالفتاح من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    حمزة علاء من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور والدبيس من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 24 صورة
    حسين الشحات من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (3)
  • عرض 24 صورة
    الخطيب من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    أفشة وأكرم توفيق من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 24 صورة
    الخطيب يحضر التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 24 صورة
    الخطيب يحضر التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا3
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كتب- مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، غلق استاد مختار التتش لمدة أسبوعين، بشكل مبدئي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن غلق الملعب جاء بسبب أعمال الصيانة السنوية الدورية وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف المصدر، أن قرار غلق استاد مختار التتش تأجل أكثر من مرة بسبب إرتباطات الفريق، وجرت مشاورات في الفترة الماضية مع مارسيل كولر المدير الفني وتم الاستقرار على اختيار التوقيت المناسب لإجراء عملية الصيانة".

وأوضح المصدر، أن فريق الكرة يتواجد حاليا في جنوب أفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها بعد غد السبت وسيعود فجر الأحد وسيخوض تدريبين فقط الأثنين والثلاثاء ثم يغادر إلى الدوحة يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة الانتركونتننتال التي ستقام هناك خلال الفترة من 11-18 ديسمبر وبالتالي فهي فرصة مناسبة للقيام بأعمال الصيانة.

وتابع أن الشركة التي ستقام بأعمال الصيانة طلبت وقت يصل إلى شهر ولكن بشكل مبدئي سيتم العمل على إنهائه في غضون أسبوعين ولكن قد يزيد الوقت مما يجعل الفريق يتدرب في ملاعب الناشئين بمدينة نصر.

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الأهلي ملعب مختار التتس محمود الخطيب النادي الأهلي ملعب الأهلي
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