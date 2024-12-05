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"بفيديو ساخر".. محمد بركات يرد على تصريحات أحمد فتحي بشأن تشجيعه للزمالك

01:58 م الخميس 05 ديسمبر 2024

محمد بركات

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كتبت-هند عواد:

علق محمد بركات لاعب الأهلي الأسبق، على تصريحات زميله في الفريق أحمد فتحي، بشأن ميول بركات للزمالك.

وقال أحمد فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لاعبون زملكاوية لعبوا معايا في الأهلي؟.. أيوه كان فيه محمد بركات وإسلام الشاطر زملكاوية".

ونشر بركات، مقطع فيديو ساخر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتصريحات أحمد فتحي، مضاف إليه مقطع كوميدي لشخص يضحك.

وتزامل أحمد فتحي ومحمد بركات، في الإسماعيلي وحققا لقب الدوري موسم 2001، ثم انتقلا إلى الأهلي.

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