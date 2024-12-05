"البداية كانت على يدي بمكالمة".. شوبير يكشف سر لأول مرة عن محمد صلاح

كتب- محمد خيري:

أثار المحلل الرياضي تامر بدوي، الجدل، بشأن حديثه عن حديث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، معه قبل بداية مشوار الاحتراف، للحصول على نصيحته.

قال بدوي في تصريحات لـ بودكاست "ثمانية مرتدة" السعودي: "صلاح كان بيجري ورايا بالعربية قبل التصوير، علشان ياخد مني نصيحة بشأن الاحتراف في بازل السويسري، والله وأول مرة أقول الكلام ده".

وأضاف: "قولتله يا صلاح أنا هقولك كلمة واحدة عشان عندي حلقة، اللاعب المصري اللي بيفشل في الاحتراف بيرجع على الأهلي والزمالك، قال لي إن عنده عروض من الأثنين، وكان عرض الأبيض هو الأعلى ماديا، وأنا نصحته قولتله يحترف ولو متوفقش ممكن يرجع عليهم سهل جدا".

وأكمل: "قولت لصلاح إن الدوري السويسري متشاف وشاكيري راح منه على بايرن ميونيخ واحد من أكبر الفرق في أوروبا، قال لي أنا رايح مكانه قولتله طيب دي حاجة كويسة" .

وأتم تصريحاته: "صلاح راح الدوري السويسري، وتألق في بازل اللي أنا قولت له عليه إنه هيكون مفتاح طريق له للاحتراف، ومع الوقت أصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم" .

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