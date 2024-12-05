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"كان بيجري ورايا".. تامر بدوي يثير الجدل بما فعله محمد صلاح

01:22 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح واحتفال أمام السيتي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح أمام السيتي 1 (1)
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    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
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    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    محمد صلاح أمام السيتي (1)
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    محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
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    محمد صلاح في إحدى المباريات أمام مان سيتي
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كتب- محمد خيري:

أثار المحلل الرياضي تامر بدوي، الجدل، بشأن حديثه عن حديث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، معه قبل بداية مشوار الاحتراف، للحصول على نصيحته.

قال بدوي في تصريحات لـ بودكاست "ثمانية مرتدة" السعودي: "صلاح كان بيجري ورايا بالعربية قبل التصوير، علشان ياخد مني نصيحة بشأن الاحتراف في بازل السويسري، والله وأول مرة أقول الكلام ده".

وأضاف: "قولتله يا صلاح أنا هقولك كلمة واحدة عشان عندي حلقة، اللاعب المصري اللي بيفشل في الاحتراف بيرجع على الأهلي والزمالك، قال لي إن عنده عروض من الأثنين، وكان عرض الأبيض هو الأعلى ماديا، وأنا نصحته قولتله يحترف ولو متوفقش ممكن يرجع عليهم سهل جدا".

وأكمل: "قولت لصلاح إن الدوري السويسري متشاف وشاكيري راح منه على بايرن ميونيخ واحد من أكبر الفرق في أوروبا، قال لي أنا رايح مكانه قولتله طيب دي حاجة كويسة" .

وأتم تصريحاته: "صلاح راح الدوري السويسري، وتألق في بازل اللي أنا قولت له عليه إنه هيكون مفتاح طريق له للاحتراف، ومع الوقت أصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم" .

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صلاح تامر بدوي تصريحات تامر بدوي أخبار الرياضة محمد صلاح
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