مصطفى شوبير يغيب عن الأهلي في بطولة الإنتركونتيننتال

كتب-مراسل مصراوي:

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، موقف مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خوض بطولة الإنتركونتيننتال.

وغاب مصطفى شوبير، عن بعثة الفريق المغادرة إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى شوبير، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب برنامجه التأهلي على الفور.

وقال المصدر: "إصابة مصطفى شوبير مزق في العضلة الخلفية، بالتالي سيغيب لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وسيغيب عن المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال".

ويواجه الأهلي الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي الإنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر، وفي حالة الفوز، يواجه ريال مدريد في النهائي، يوم 18 من نفس الشهر.

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