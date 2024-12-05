بحضور الأساطير ورموز الكرة العالمية.. الأهلي يشارك في حفل عشاء فيفا (صور)

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كتب- مصراوي:

شارك المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي في حفل عشاء أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية مساء اليوم، الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسئولي "فيفا" والأندية العالمية.

ويأتي حضور المهندس خالد مرتجي باعتباره مُمثل الأهلي في القرعة، وحرص أمين صندوق الأهلي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية "الانتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في بطولات فيفا للأندية.

كما التقى المهندس خالد مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وإيميليو بوتراجينيو أسطورة الكرة الإسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول” سكرتير عام مساعد "فيفا" ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

وألتقى أمين صندوق الأهلي كذلك مع عدد كبير من مسئولو ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وأسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.

ويترقب الجميع فى الأهلى قرعة مونديال الأندية، وهى البطولة التى ستقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً وستقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 يوليو المُقلبين.

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