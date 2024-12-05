"البداية كانت على يدي بمكالمة".. شوبير يكشف سر لأول مرة عن محمد صلاح

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل لأول مرة، عن احتراف محمد صلاح، وتدخله لإقناع رئيس نادي المقاولون، لرحيله للدوري السويسري.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "صلاح قدم أداء امبارح في مباراة ليفربول ونيوكاسل ولا أروع، وأحرز هدفين وظهر بمستوى مميز جدا جدا".

أضاف: "يا جماعة صلاح ظهر قبل كدا في مؤتمر صحفي لمباراة منتخب مصر وتحدث عن العقلية بتاعت اللاعب المصري، والإعلام ودي كانت من أجل مؤتمرات صلاح".

أكمل: "انت متخيل أن محمد صلاح دلوقتي عنده 32 سنة، متخيل أن صلاح حاليا هو النجم الأول لفريق ليفربول وهو متصدر هدافي الدوري الإنجليزي، وهو مش رأس حربة، متخيل أن صلاح كمان شهر واحد هيكون فري".

أكمل: "صلاح زكي جدا وبيشتغل على نفسه، من أول يوم، حتى في بداية تجربة احترافه اللي بدأها مع فريق بازل السويسري، وكانت على يدي، كلمني في التليفون وقتها علشان يحترف، بسبب قربي من المهندس إبراهيم محلب رئيس نادي المقاولون عشان يوافق، وكلمتهم لغاية ما وافقوا".

أضاف: "صلاح كان مصمم على النجاح، أتقن جميع اللغات، في كل دولة لعب فيها، وفوجئت بحديثه باللغة الإيطالية بطلاقة، عندما كان يلعب في فريق روما".

وأتم تصريحاته: "نفسي أروح لواحد زي إمام عاشور وأقوله بص على صلاح، وأروح على محمد عبدالمنعم وأقوله عشان تكمل في الاحتراف بص على صلاح ونفس الشيء لأحمد أبو الفتوح اللي عنده موهبة كبيرة أوي".

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