خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن طرد مدافع المحلة وركلة جزاء الأهلي

خبير تحكيمي يعلق على الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة بالدوري المصري

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كتب- محمد خيري:

قال الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، إن ركلة جزاء الزمالك أمام غزل المحلة قرار صحيح من طاقم التحكيم وتدخل حكم الفار محمد الشناوي في لقطة طرد لاعب المحلة أكثر من ممتاز .

وقال "عبدالفتاح" خلال تحليله الحالات الجدلية في الجولة، في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "تمركز الحكم الرابع في لقطة تدخل لاعب المحلة على إيشو لاعب الزمالك ممتاز".

وعن مباراة الأهلي والبنك قال: "مهاجم البنك الأهلي يستحق البطاقة الصفراء في لقطة تعطيل اللعب أمام مصطفى شوبير، ودفع مدافع البنك لياسر إبراهيم لم يكن مؤثرًا وبالتالي قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

وأكمل: "الإسماعيلي يستحق ركلة جزاء أمام إنبي لعدم وجود تسلل على مهاجم الدراويش".

وأتم تصريحاته: "بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري في لقطة إبراهيم عادل، ومحمود حمادة لا يستحق الطرد أمام بيراميدز في التدخل على محمد حمدي".

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي سلبيا دون أهداف، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما حقق الزمالك الفوز على غزل المحلة برباعية.

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