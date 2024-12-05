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"تثبيت الكسر".. جراحة عاجلة للاعب الزمالك بعد الإصابة في مباراة القمة

10:38 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

خضع يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2005، لجراحة ناجحة، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية للشباب.

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت الكسر الذي تعرض له في "قصبة وشظية القدم".

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل في أسرع وقت.

كما حرص على الاطمئنان على اللاعب كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق 2005 بقيادة أسامة عبد الله، وزملائه بالفريق.

جدير بالذكر، أن الزمالك تلقى الخسارة أمس الأربعاء من الأهلي بهدف دون رد، في قمة دوري الشباب.

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