كتب - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي دمياط بسبب سوء النتائج التي يتعرض لها الفريق الأول للكرة أحد المنافسين بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" واخرها تلقيه هزيمة جديدة من نظيره فريق نادي بايونيرز، ما أدى إلى احتلال الفريق ذيل المجموعة الخامسة "بحري".

تلقى الفريق الأول للكرة بالنادي الهزيمة الثامنة في الدوري، وكانت على يد نظيره فريق نادي بايونيرز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" المجموعة الخامسة "بحري" والتي أقيمت على ملعب شربين.

وطالبت الجماهير مجلس إدارة النادي برئاسة محمد ابوجنبة، رئيس النادي بضرورة التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى خصوصًا بعد سلسلة الإخفاقات التي تحدث للفريق منذ بداية انطلاق مباريات المجموعة، إذ انتهت مباريات الدور الأول دون تحقيق الفريق أي انتصار لغاية الآن.

كما حملت جماهير النادي المسئولية كاملة لرئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي المسئولية كاملة فيما منحت الجماهير الفرصة الأخيرة لمجلس الإدارة الشهر الجاري في البحث عن لاعبين جدد ذات مستوى فني وعالي تمهيدًا للتعاقد معهم، وضمهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025 لإنقاذ الفريق من عثرته منعًا لتعرضه للهبوط.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري القسم الثاني الممتاز "ب" المجموعة الخامسة "بحري" تذيل الفريق جدول المجموعة فلم يحقق أي انتصار طوال 11 جولة بل تعادل في 3 مباريات، وتلقى 8 هزائم، وله 3 أهداف فقط وعليه 17 هدفًا، وجمع 3 نقاط فقط من خلال التعادلات الثلاثة.

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