عبدالناصر محمد يمنح لاعبي مالية كفر الزيات راحة 3 أيام

كتب - إسلام عمار:

قرر عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مالية كفر الزيات منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب انتهاء مباراة الفريق مع مركز شباب القزازين، والعودة للتدريبات بداية من يوم الأحد المقبل استعدادًا لانطلاق مباريات الدور الثاني.

وكانت مباراة فريق نادي مالية كفر الزيات مع نظيره مركز شباب القزازين والتي أجريت على ملعب الزرقا في محافظة دمياط ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز "ب" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم صاحب الملعب مركز شباب القزازين بهدف عن طريق لاعبه محمد حمص اسيست محمد تيجانا بينما أحرز الافريقي صامويل هدف التعادل لمالية كفر الزيات، وبذلك التعادل ارتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 14 نقطة، ورصيد المالية إلى 21 نقطة.

وبعد الأنتهاء من مباريات الجولة الحادية عشرة في منافسات دوري القسم الثاني الممتاز "ب" يتربع نادي مالية كفر الزيات على قمة المجموعة برصيد 21 نقطة دون هزيمة لغاية الآن محققًا 5 انتصارات، و6 تعادلات، وله 14 هدفًا، وعليه 7 أهداف.

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