10 صور من وصول بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج استعداً لمواجهة أورلاندو بيرتس

"بحضور ميكالي وجوميز".. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الشباب بدوري

كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجهت إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة أورلاندو بيرتس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بيرتس، يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي في جوهانسبرج، وفد من السفارة المصرية في جنوب أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى، على حساب نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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