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10 صور من وصول بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج استعداً لمواجهة أورلاندو بيرتس

01:41 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 17 صورة
    محمد رمضان وحسام غالي
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 17 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 17 صورة
    لاعبي الأهلي 1
  • عرض 17 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    لاعبي النادي الأهلي 1
  • عرض 17 صورة
    طاهر محمد ومروان عطية
  • عرض 17 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 17 صورة
    مروان عطية
  • عرض 17 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 17 صورة
    بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا
  • عرض 17 صورة
    حسين الشحات ولاعبي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أفشة وكهربا
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    أحمد نبيل كوكا
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    حسام غالي
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كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجهت إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة أورلاندو بيرتس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بيرتس، يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي في جوهانسبرج، وفد من السفارة المصرية في جنوب أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى، على حساب نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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