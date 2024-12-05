"من صغري زملكاوي وأهلاوي يا بيه".. لاعبون اعترفوا بانتماءهم للفريق المنافس

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد فتحي لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، جدلا واسعا، بتصريحاته عن تشجيع محمد بركات وإسلام الشاطر ثنائي الأهلي السابقين، للمنافس الزمالك، إذ أنه قال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الشاطر وبركات زملكاوية".

وعلى مدار التاريخ، انتقل العديد من نجوم الدوري المصري من الزمالك إلى الأهلي، والعكس، ومعه تغيرت انتماءاتهم واختلفت تصريحاتهم.

وكشف محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، انتماءه، وقال في تصريحات عبر قناة النهار: "أنا أهلاوي من وأنا في الزمالك واللاعيبة كلها عارفة"، وهذا يعيد الأذهان إلى تصريح سابق للاعب، حينما قال له شيكابالا قائد الزمالك في مقطع فيديو: "أهلاوي يا بيه"، ليرد كهربا: "والله زملكاوي".

اللاعب الآخر هو ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الحالي والزمالك السابق، وقال ياسر في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم المذاع على فضائية النهار في عام 2013، قبل انتقاله إلى الزمالك بفترة بسيطة: "أنا زملكاوي من صغري ولما كنا نروح نلعب ضد الأهلي، كانت الحكام تيجي علينا، لذلك كرهت الأهلي أوي".

ومع انتقال ياسر إبراهيم إلى الأهلي، عام 2019، تغيرت تصريحاته، ويعبر اللاعب عن تشجيعه وحبه للأهلي، في كل المناسبات.

وعلى خطى الثنائي، تغير انتماء إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، وقال إمام عاشور في تصريحات عبر فضائية الزمالك، في 2021: " عائلتي كلها زملكاوي وحققت أمنية حياتي بارتداء قميص الزمالك وتمثيل هذا الكيان العظيم"، ومع رحيله عن الأبيض وانتقاله إلى ميتلاند (قبل أشهر من الانتقال إلى الأهلي)، بكى إمام عاشور مودعا جماهير الزمالك، وقال: "الزمالك بيتي وأنا زملكاوي من صغري".

وعند سؤال إمام عاشور عن انتمائه فور الانتقال إلى الأهلي، قال إنه يشجع النادي الأهلي، وعائلته تشجع القلعة الحمراء.

واعترف سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، بتشجيعه للأهلي، وذلك في مقطع فيديو في صغره مع والده نجم الزمالك الأسبق.

وقال محمد بركات لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في تصريحات عبر برنامج السوبر على قناة سي بي سي: "كنت صغيراً فى السن والواحد كان طالع فى مكان معظم الناس زملكاوية، لكن فى الأول والآخر أنا لعبت في النادي الأهلي 10 سنين".