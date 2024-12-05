ضحيتان في الدوري المصري بعد مرور 4 جولات

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كتب- محمد خيري:

انتهت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبدأت سلسلة رحيل المدربين.

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، رحيل أثنين مدربين حتى الآن، بسبب النتائج السيئة، خلال الجولات الماضية.

ضحيتان في بطولة الدوري المصري الممتاز

وأصبح الثنائي أحمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة والسيد ياسين مدرب إنبي أول ضحيتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء 4 جولات.

رحيل عبد الملك من المحلة

وأعلن أحمد عيد عبدالملك، استقالته من تدريب غزل المحلة بعد الخسارة الثقيلة من الزمالك على أرضه ووسط جمهوره برباعية نظيفة أول أمس الاثنين في ختام الجولة الرابعة.

وكتب "عبدالملك" عبر صفحته على موقع فيسبوك: "أتمني التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء الله، وأعتذر عن عدم الاستمرار والانفصال بالتراضي عن النادي، وسأظل داعماً لغزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".

رحيل السيد ياسين من إنبي

وفي المقابل، أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي رحيل ياسين عن تدريب الفريق رغم الفوز على الإسماعيلي بهدف، وتعيين محمد إسماعيل مدير الكرة مدرباً للفريق خلفا لياسين.

وقال إنبي في بيانه: "المجلس اتخذ عدداً من القرارات الاستراتيجية التي تعكس رؤية شاملة للتطوير وتعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المميزة داخل النادي".

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