"زملكاوي ولا أهلاوي".. محمد بركات يعترف (فيديو)

كتب- محمد خيري:

خرج أحمد فتحي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بتصريح مفاجئ بشأن انتماء محمد بركات نجم الأحمر السابق.

وقال أحمد فتحي خلال ظهوره، عبر قناة أون تايم سبورتس، أن محمد بركات وإسلام الشاطر، كانوا زملكاية حين زاملهم في النادي الأهلي.

انتماء محمد بركات

وظهر محمد بركات، في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، خلال الموسم الرمضاني الماضي، عبر قناة "القاهرة والناس"، واعترف بانتمائه قائلا: "فعلا عندنا ناس كتير في العائلة زملكاوية، والدي كان له أخوات كتير وكلهم الله يرحمهم، كانوا حوالي 7 أو 8، وكان والدي هو واحد تاني بس الأهلاوية".

أضاف: "عمي كان زملكاوي جدا وكان يرتبط بصداقات داخل النادي الأبيض بالكابتن حمادة إمام، عشان كدا طلعوا إن عائلتي كلها زملكاوية".

وأوضح: "أنا مش زملكاوي بالعكس أنا أهلاوي ومعجون بالأهلي، والغريب إن لحد يومنا هذا الجميع يشكك في انتمائي ويؤكد أني زملكاوي، واتعودت على كدا".

وأتم تصريحاته: "حين انتقلت للأهلي كنت أسعد الناس في الدنيا، وكانت الظروف وقتها صعبة كان الفريق من 4 سنوات لم يحصل على أي بطولة، وعملنا فريق جيد جدا وحصلنا بيه على جميع البطولات".

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