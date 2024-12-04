"بحضور ميكالي وجوميز".. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الشباب بدوري

كتبت - نهى خورشيد:

نشر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له، من داخل عربيته.

وظهر دونجا في الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نبيو لوك جديد وقصة شعر مختلفة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالفارس الأبيض لمواجهة نظيره انيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.