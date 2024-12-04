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"نيو لوك".. دونجا ينشر صورة بستايل جديد

11:40 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دونجا لاعب الزمالك وأسامة جلال لاعب بيراميدز من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 10 صورة
    نبيل دونجا لاعب الزمالك من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 10 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2_1
  • عرض 10 صورة
    دونجا من العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
  • عرض 10 صورة
    دونجا مع كزبرة من العرض الخاص للحريفة 2
  • عرض 10 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (3)
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كتبت - نهى خورشيد:

نشر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له، من داخل عربيته.

وظهر دونجا في الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نبيو لوك جديد وقصة شعر مختلفة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالفارس الأبيض لمواجهة نظيره انيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نبيل عماد دونجا الزمالك إنستجرام نبيل عماد دونجا
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