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تغيير ملعب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية المصرية

10:11 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

بيراميدز

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كتب- نهى خورشيد:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية

وقررت الرابطة نقل اللقاء إلى استاد السلام بدلاً من استاد الدفاع الجوي، وذلك بسبب غلقه حتى يوم 23 ديسمبر نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تشمل زراعة البذرة الشتوية لتحسين أرضية الملعب.

والجدير بالذكر أن مباراة بيراميدز والاتحاد ستقام يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كأس رابطة الأندية بيراميدز الاتحاد السكندري
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