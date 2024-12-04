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تفاصيل اجتماع لجنة الحكام .. هل صدرت قرارات ضد حكام مباراة الأهلي والبنك؟

08:20 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الجديد
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    ياسر عبد الرؤوف
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    ياسر عبد الرؤوف 1
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    تامر دري وياسر عبد الرؤوف
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    النادي الأهلي
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    مباراة الأهلي والبنك
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والبنك
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنك الأهلي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والبنك الأهلي
  • عرض 24 صورة
    البنك الأهلي والأهلي
  • عرض 24 صورة
    صراع بين لاعب الأهلي ولاعب البنك على الكرة
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    النادي الأهلي
  • عرض 24 صورة
    النادي الأهلي والبنك
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والبنك الأهلي
  • عرض 24 صورة
    البنك الأهلي والأهلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنك الأهلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ضد البنك
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (1)
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (2)
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    أحمد ريان لاعب البنك الأهلي
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    أحمد ريان لاعب البنك الأهلي
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    الأهلي ضد البنك (2)
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    الأهلي ضد البنك (3)
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كتب- أحمد عبد الباسط:

شهد اجتماع لجنة الحكام المكون حضور 54 حكمًا بأحد فنادق مدينة نصر، بحصوص ياسر عبد الرؤوف وتامر دري، تحليل الحالات التحكيمية للجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر، كواليس الاجتماع، التفاصيل التالية:

-اللجنة أرسلت رابطا للحكام الموجودين عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لتدوين رأيهم في 20 حالة بالجولة الرابعة.

- بالنسبة للحالات الجدلية لمباراة الأهلي والبنك الأهلي أيد 45 حكما من أصل الـ 54 قرارات الطاقم التحكيمي لهذه المباراة، بالإضافة إلى ياسر عبدالرؤوف وتامر دري مسؤلا اللجنة.

- ولم يشهد الاجتماع أي قرارات بخصوص طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي والتي أدارها، محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم.

قرارات لجنة الحكام حكام مباراة الأهلي والبنك آخر أخبار الأهلي محمد الحنفي الدوري المصري الممتاز
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