"بحضور ميكالي وجوميز".. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الشباب بدوري

كتب- أحمد عبد الباسط:

شهد اجتماع لجنة الحكام المكون حضور 54 حكمًا بأحد فنادق مدينة نصر، بحصوص ياسر عبد الرؤوف وتامر دري، تحليل الحالات التحكيمية للجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر، كواليس الاجتماع، التفاصيل التالية:

-اللجنة أرسلت رابطا للحكام الموجودين عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لتدوين رأيهم في 20 حالة بالجولة الرابعة.

- بالنسبة للحالات الجدلية لمباراة الأهلي والبنك الأهلي أيد 45 حكما من أصل الـ 54 قرارات الطاقم التحكيمي لهذه المباراة، بالإضافة إلى ياسر عبدالرؤوف وتامر دري مسؤلا اللجنة.

- ولم يشهد الاجتماع أي قرارات بخصوص طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي والتي أدارها، محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم.