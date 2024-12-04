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لمشاهدة مباريات الأهلي.. قناة مجانية تذيع مباريات كأس العالم للأندية

07:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن إذاعة مباريات كأس العالم للأهلي 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بالمجان عبر شبكة "DAZN".

وكشف الاتحاد الدولي في بيان رسمي، أنه تم توقيع اتفاقية مع شبكة DAZN، لبث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 ال 63 مجاناً، عبر منصاتها في مختلف دول العالم بمختلف اللغات.

كما تضمن الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و شبكة DAZN، على بيع المنصة لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية في الدول المختلفة، لبث المباريات بالمجان، بهدف انتشار البطولة في كل دول العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو 2025 بمشاركة 32 فريقاً.

وتنص الاتفاقية بين "فيفا" وشبكة DAZN، على أن تبدأ الشبكة من 5 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن تقوم الشبكة ببث قرعة البطولة المقرر لها غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والواحدة بتوقيت ميامي الأمريكية.

وتشهد البطولة مشاركة النادي الأهلي المصري، الذي يقع في التصنيف الثالث بين الفرق المشاركة في البطولة.

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