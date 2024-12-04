"بحضور ميكالي وجوميز".. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الشباب بدوري الجمهورية

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق النادي الأهلي مواليد 2005، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب الراحل إبراهيم يوسف بنادي الزمالك.

وأحرز هدف الأهلي الوحيد في اللقاء اللاعب محمد رأفت، من ركلة جزاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وشهدت المباراة حضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإضافة إلى تواجد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

كما شهدت المباراة حضور أحمد سليمان وحسين السيد، ثنائي مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرفان على ملف كرة القدم.

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