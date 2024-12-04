"استراحة محاربين".. أحمد عيد يوجه رسالة قوية بعد الرحيل من المحلة

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد عيد عبدالملك رسالة قوية، عقب الرحيل من تدريب فريق غزل المحلة، بعد الخسارة الثقيلة من الزمالك برباعية، في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله اشتغلت كمدير فني من 2019 بعد ما اعتزلت كلاعب في نفس الموسم بداية من نادي جولدي ونجوم المستقبل والشمس وبني عبيد والنجوم ولاڤيبنا واخيراً غزل المحلة بالترتيب كدا".

أضاف: "أولاً الحمد لله مفيش مرة خرجت من التجربة مكنتش راضي عن نفسي وشغلي وتعبي ومجهودي مع الفريق الي بديله 100%؜ مع جهازي المعاون اللي مساعدني كل واحد في دوره طبعاً ومخلصين لأعلى درجة والحمد لله سايبين في كل مكان اشتغلنا فيه بصمة وحتى لو في اختلاف في وجهات النظر مع البعض بيبقي الخروج من المكان بكل احترام".

أكمل: "ثانياً اللي طلعت بيه من كل ده في 5 سنين أن التواصل مع لاعيبتي اللي دربتهم ممكن يوصل لـ 90 %؜ إن مكانش 100%؜ وكمان اللي مكانوش بيلعبوا بشكل أساسي أو اللي مبيلعبوش خالص معايا في المباريات دول يمكن أكتر الناس اللي عندي تواصل معاهم بالإضافة للمسؤولين في كل الأندية بتجمعني بيهم علاقة طيبة ".

أضاف: "ودي حاجة والله بفتخر بيها جداً في شغلي وبتسببلي سعادة كبيرة جداً أكثر من أي حاجة تانية أني أفضل متواصل مع الكل والحب والسيرة الطيبة دايماً موجودة بينا".

وأتم تصريحاته: "وشكراً لأي حد بيدعمنا وبيقول في حقنا كلام كويس وحاسس بتعبنا .. استراحة محاربين ولنا عودة قريباً جداً إن شاء الله".

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