على خطى سام مرسى.. نصير مزاروي يرفض ارتداء شارة المثليين

كتبت-هند عواد:

رفض المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، ارتداء سترة تدعم المثليين الجنسيين، في المباراة السابقة ضد إيفرتون.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك"، أن نصير مزراوي رفض ارتداء سترة المثليين، وزملائه في الفريق أخبروه أنهم سيفعلون نفس الأمر، حتى لا يكون وحيدا.

وسبق نصير مزراوي، المحترف المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، الذي رفض ارتداء شارة المثليين، في الجولتين الماضيتين.

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