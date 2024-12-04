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بعد غياب 16 يوما.. وسام أبو علي يزين قائمة الأهلي بعد العودة من الإصابة

02:52 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي وبيرسي تاو
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كتبت-هند عواد:

عاد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة الفريق، بعد غياب أسبوعين بسبب الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة، في مشط القدم، خلال وجوده مع منتخب بلاده، في المعسكر الأخير، بالتحديد يوم 18 نوفمبر الماضي (قبل 16 يوما).

وغاب وسام أبو علي، عن 3 مباريات للأهلي، بسبب الإصابة، وهذه المباريات هي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الدوري المصري (وانتهت هاتين المباراتين بالتعادل 1-1 و 0-0 على التوالي)، ومباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-2.

ويزين وسام أبو علي، قائمة الأهلي، التي سافرت إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة أورلاندو بايرتس، المقرر لها يوم 8 ديسمبر المقبل، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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