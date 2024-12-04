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جوميز وميكالي في الزمالك لحضور مباراة القمة

02:51 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

ميكالي داخل نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وجهازه المعاون، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر نادي الزمالك.

يأتي ذلك، من أجل متابعة فريق "شباب الزمالك" مواليد 2005 أمام الأهلي، المقرر لها بعد قليل، في إطار الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

كما حرص أيضا جوزيه جوميز، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، لمشاهدة المباراة ومتابعة اللاعبين الشباب عن قرب، للاستعانة بأفضل العناصر خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : عمر عبد العزيز

خط الدفاع : جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل

خط الوسط : يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز".

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