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10 صور لنجوم الأهلي على الطائرة في طريقهم لجنوب أفريقيا

02:47 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    إمام عاشور في رحلة الاهلي لجتوب أفريقيا
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    حسام غالي في الطائرة
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    حسين الشحات في الطائرة
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    عمر كمال عبدالواحد
  • عرض 10 صورة
    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي في رحلة جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو في الطائرة
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري
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كتب- مصراوي:

توجهت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي منذ قليل، إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وتتوجه بعثة، النادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى جنوب أفريقي في رحلة طيران شاقة، تتخطى 8 ساعات.

قائمة الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الأحمر المسافرة إلى جنوب أفريقيا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا".

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نجوم الأهلي جنوب أفريقيا أورلاندو دوري أبطال أفريقيا
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