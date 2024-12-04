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"وحياة آيلا عايز تي شيرتك".. زيزو يستجيب لطلب طفل المحلة (صور)

02:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة
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    رسالة طفل زملكاوي في مباراة غزل المحلة إلى زيزو
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة1
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كتبت-هند عواد"

استجاب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لطلب طفل، رفع لافته له في مباراة الفريق السابقة، ضد غزل المحلة.

ورفع طفل زملكاوي، لافتة في مباراة الزمالك وغزل المحلة، كُتب عليها: "بحبك يا زيزو وحياة آيلا، عايز تي شيرتك"، وأعاد زيزو نشر هذه الرسالة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "ياريت حد يوصلني به.. شكراً".

واستقبل أحمد سيد زيزو، طفل المحلة، صباح اليوم الأربعاء، بمقر النادي، وأهداه القميص الخاص به، ونشر صورتهما، عبر حسابه على "إنستجرام".

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زيزو طفل المحلة أحمد سيد زيزو نادي الزمالك
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